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Off the Hook! 1.6 (ios)
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  5. Off the Hook! - iOS için Bulmaca Oyunu

Off the Hook!

1.6
ios
Off the Hook!
ÜCRETSİZ
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Sürükleyici bir bulmaca oyunu

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Off the Hook! - 4
sedanur Bolat
sedanur Bolat -

Off the Hook, iOS cihazlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur.

Oyunun amacı çubuklara geçirilmiş olan halkaları ekranı döndürerek çubuklardan çıkartıp boşluğa düşmesini sağlamaktır. Bütün halkalar boşluğa düştüğünde bölümü tamamlamış oluyorsunuz. Her level atladığınızda oyun biraz daha zorlaşıyor. Engeller daha çok artıyor. Dikkatli oyunseverlerin üstesinden geleceğini düşünüyorum. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabilirsiniz. Herkese tavsiye ediyor ve başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza indirerek ücretsiz oynayabilirsiniz.

 