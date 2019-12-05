Off the Hook, iOS cihazlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur.

Oyunun amacı çubuklara geçirilmiş olan halkaları ekranı döndürerek çubuklardan çıkartıp boşluğa düşmesini sağlamaktır. Bütün halkalar boşluğa düştüğünde bölümü tamamlamış oluyorsunuz. Her level atladığınızda oyun biraz daha zorlaşıyor. Engeller daha çok artıyor. Dikkatli oyunseverlerin üstesinden geleceğini düşünüyorum. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabilirsiniz. Herkese tavsiye ediyor ve başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza indirerek ücretsiz oynayabilirsiniz.