1 milyon öğretmen için dijital kitaplık olma niteliği taşıyan Öğretmen Kitaplığı uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Öğretmen Kitaplığı uygulaması, öğretmenler için pek çok farklı kategorideki kitapları okuma imkanı sunuyor. Telif hakkı bakanlıkta olan eserler ve farklı kurum kuruluşlarda olan eserleri bünyesine katan Öğretmen Kitaplığı uygulamasında eğitim, kültür, mesleki gelişim, dünya klasikleri, Türk edebiyatı ve daha birçok kategoride yüzlerce kitabı e-kitap formatında sunuyor.