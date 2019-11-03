Öğretmen Kitaplığı uygulamasında, öğretmenlere özel pek çok kitap e-kitap formatında sunuluyor.
1 milyon öğretmen için dijital kitaplık olma niteliği taşıyan Öğretmen Kitaplığı uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Öğretmen Kitaplığı uygulaması, öğretmenler için pek çok farklı kategorideki kitapları okuma imkanı sunuyor. Telif hakkı bakanlıkta olan eserler ve farklı kurum kuruluşlarda olan eserleri bünyesine katan Öğretmen Kitaplığı uygulamasında eğitim, kültür, mesleki gelişim, dünya klasikleri, Türk edebiyatı ve daha birçok kategoride yüzlerce kitabı e-kitap formatında sunuyor.
Öğretmenlerin yanında okul yöneticileri, akademisyenler ve tüm vatandaşların kullanabileceği Öğretmen Kitaplığı uygulamasında, görme engelliler için erişilebilirlik özellikleri de yer alıyor. Kitaplıktaki eserleri sürekli olarak yenileyen ve çeşitliliği artırarak bir dijital kütüphane olmayı amaçlayan Öğretmen Kitaplığı uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.