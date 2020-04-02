Okuvaryum uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan çocuklarınız için birçok eğitici ve eğlenceli hikayeye sahip olabilirsiniz.

Çocukların gelişimlerine faydalı olacak dijital hikayeler arşivi sunan Okuvaryum uygulamasında, çocuklarınıza okuma alışkanlığını erkenden kazandırabilmeniz amaçlanıyor. Birçok farklı hikaye ve karakter ile çocuklarınızın okuma, anlama ve dinleme becerilerini geliştirebileceğiniz Okuvaryum uygulamasında hem sesli hem de yazılı içeriklere ulaşabilirsiniz.