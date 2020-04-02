Okuvaryum uygulamasında çocuklarınız için eğlenceli ve eğitici hikayelere ulaşabilirsiniz.
Okuvaryum uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan çocuklarınız için birçok eğitici ve eğlenceli hikayeye sahip olabilirsiniz.
Çocukların gelişimlerine faydalı olacak dijital hikayeler arşivi sunan Okuvaryum uygulamasında, çocuklarınıza okuma alışkanlığını erkenden kazandırabilmeniz amaçlanıyor. Birçok farklı hikaye ve karakter ile çocuklarınızın okuma, anlama ve dinleme becerilerini geliştirebileceğiniz Okuvaryum uygulamasında hem sesli hem de yazılı içeriklere ulaşabilirsiniz.
Profesyonel olarak seslendirilen hikayelerin yer aldığı Okuvaryum uygulamasında, okunan kitaplar Okuduklarım veya Beğendiklerim sekmesine taşınabiliyor. Ayrıca, kitaplar tamamlandıkça puan ve rozet kazanma özelliği ile kitap okumaya teşvik edici özellikler de mevcut. Çeşitli hikayelerini ücretsiz olarak kullanımınıza sunan Okuvaryum uygulamasında, bu içerikleri inceleyerek haftalık, aylık veya yıllık abonelik modellerinden birini tercih edebilirsiniz. Eğer siz de bu faydalı dijital içerikleri çocuklarınıza sunmak istiyorsanız, Okuvaryum uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
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