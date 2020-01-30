ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan sınav görevlerinizi takip edebilir, çeşitli işlemlere erişebilirsiniz.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi uygulaması ile sınav görevi olan veya başvuru yapmak isteyen kullanıcılar birçok işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Geçmiş görevlendirmeler, görev tercihleri, görevlendirmeler, görev ihmal bilgileri ve sınav değerlendirme formu gibi bölümler sunan uygulamada, karekod ile belge doğrulama işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz.

TC kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra tüm portallara erişim sağlayabileceğiniz ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi uygulamasında, duyurular ve haberlerden anında haberdar olabiliyor, ÖSYM takvimini ve yakındaki sınavları inceleyebiliyorsunuz. Eğer siz de sınav görevlerini kaçırmak istemiyor ve takibini yapmak istiyorsanız, ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.