iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz Outings uygulaması ile seyahatlerinizi kolayca planlayabilir ve gideceğiniz yer hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Microsoft Garage projesi olarak öne çıkan Outings, gezmeyi seven kullanıcılar için bir seyahat rehberi niteliği taşıyor. Kendi seyahat planlarınızı oluşturmanızda kolaylık sağlayan uygulamada, gitmek istediğiniz yer hakkında geniş kapsamlı bilgiler alabiliyorsunuz. Bunun yanında tarihi mekanlar, şehir yaşamı, etkinlikler ve daha birçok tavsiye sunan uygulamada, diğer kullanıcılardan da ilham alabilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınızda mutlaka bulunması gereken Outings, seyahat planlarınızı oluştururken heyecanınızı ikiye katlayacak çarpıcı görselleri de sizlere sunuyor. Diğer kullanıcıların seyahat planlarını ve listelerini inceleyebileceğiniz uygulamada, kendi oluşturacağınız listeleri sosyal medya üzerinden ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.