Mobil platformda Android ve İOS sürümleri ile farkı alanda oyun severlere sunulan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Own Coffee Shop, kendi kahve dükkanınızı açabileceğiniz ve farklı kahve tatları keşfedebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kahve dükkanınızı açarak müşterileri memnun etmek için yeni tatlar keşfetmek ve para kazanarak farklı malzemelerin kilidini açmaktır. Kahve içmeye gelen müşterilerin her bir farklı huya ve özelliğe sahiptir. Kimisi yorgun, kimisi ise sinirli bir şekilde dükkanınıza gelir. Kahveleri gelen müşterilerin o anki ruh hallerine göre hazırlamalı ve müşterilerinizin mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlamalısınız. Eğlenceli bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda müşterileriniz için hazırlayabileceğiniz onlarca farklı kahve türü ve birbirinden ilginç tiplere sahip yüzlerce karakter yer almaktadır. Simülasyon oyunları arasında yer alan Own Coffee Shop, ücretsiz olarak erişebileceğiniz eşsiz bir oyundur.