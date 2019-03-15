50 binden fazla oyun sever tarafından tercih edilen ve gün geçtikçe daha geniş bir kitleye sahip olan Own Kingdom, stratejik planlar eşliğinde macera dolu savaşlar yapabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla indirebileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, özel güçleri bulunan 3 farklı karakteri yöneterek yaratıklarla savaşmak ve kuleyi savunarak imparatorluğunuzu devam ettirmektir. Yenilmez bir savaşçı grubu oluşturarak düşmanlarınıza göz açtırmamanız ve savaşlardan galip gelmeniz gerekmektedir. Stratejik planlar dahilinde savaşlar yapabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda savaşlarda kullanabileceğiniz birkaç farklı karakter ve size karşı savaşacak onlarca yaratık bulunmaktadır. Ateş topu, kılıç, ok ve daha birçok savaş aletinden dilediğiniz kullanabilir ve düşmanlarınıza karşı ölümcül hamleler yapabilirsiniz. Böylece seviye atlayabilir ve yeni silahların kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Own Kingdom, eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.