iOS cihazlarınıza indireceğiniz Özelim Eğitimdeyim uygulaması ile özel eğitim öğrencilerinin faydalanabileceği ders içeriklerine ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve özel eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime devam edebilmesi için gereken ders materyallerini Özelim Eğitimdeyim uygulamasında bulabilirsiniz. Görme engelliler, işitme engelliler, otizm spektrum bozukluğuna sahip öğrenciler ve kaynaştırma öğrencileri için etkinlik örnekleri, ders kitapları ve eğitim videoları sunan Özelim Eğitimdeyim uygulamasının, uzaktan eğitim sürecinde büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin duygusal, fiziki, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek nitelikte içerikler sunan Özelim Eğitimdeyim uygulamasında eğlenceli eğitsel oyunlar da bulunuyor. Dokümanları yazıcıda bastırabilme ve cihazınıza indirme seçenekleri de sunan Özelim Eğitimdeyim uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.