TYT ve AYT sınavlarına hazırlanıyorsanız, iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Pakodemy uygulaması ile size özel çalışma programı oluşturabilirsiniz.

Üniversiteye hazırlanırken birçok farklı kaynaktan faydalanıyorsanız ve aynı zamanda dershaneye de gidiyorsanız, Pakodemy uygulaması üzerinde hangi derslere çalıştığınızı, ne kadar süre çalıştığınızı ve çalıştığınız konuları çalışma programınıza ekleyebilirsiniz. Çeşitli yayınevlerinden derlenen 130 binden fazla soru çeşidi sunan Pakodemy uygulamasında, kolay sorularla vakit kaybetmemeniz için özel geliştirilen algoritma size özel zorluk seviyelerinde sorular sunuyor.

Çalışma istatistiklerinizi görüntüleyebileceğiniz, hedefler koyarak bu hedeflere göre çalışma programı oluşturabileceğiniz Pakodemy uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, üniversitede hayalini kurduğunuz bölüm için çalışmalarınızı hızlandırabilirsiniz.

Uygulama özellikleri