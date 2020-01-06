Pancake Art, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çeken oyunda lezzetli pankekler yapıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda renkli görseller ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. Birbirinden lezzetli pankekler yapmak için mücadele ettiğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz Pancake Art oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor.

Pancake Art oyununu iOS cihazlarınızda ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.