Android ve iOS platformunda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya devam edilen Pancake Tower başarılı grafikler çizmeye devam ediyor.

Mobil klasik oyun olarak yayınlanan ve tamamen oynaması ücretsiz olarak yayın hayatına devam eden başarılı yapımda oyuncuların yapması gereken oldukça basit olacak. Oyuncular ekran da beliren tavanın içerisindeki krepleri üst üste koyarak kule yapmaya çalışacaklar.

Oldukça sade içerikleri ile oyuncuları ağırlayan yapım da ne kadar üst üste krep koyabilirsek o kadar yüksel puan elde edeceğiz.

Sade yapısı ve kolay oynanabilir yapısı ile her kesimden oyuncuya ulaşmayı başaran oyundaki amacımız tamamen krepleri üst üste koymak olacak.