Path Painter, ilginç karakterlerle yolları boyayarak ilerlediğiniz bulmaca türünde bir mobil oyun. Hızlı, kolay, bağımlılık yaratan mobil oyunların geliştiricisi Voodoo’nun iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı oyununda zorluk seviyesi kademeli olarak yükseltiliyor. Düşünmeye zorlayan bulmaca oyunlarını oynamaktan keyif alıyorsanız, Path Painter’ı tavsiye ederim. İnternet bağlantısı da gerektirmiyor!

Voodoo’nun Path Painter ismini verdiği mobil oyunda bölümleri geçmek için kafa patlatmanız gerekiyor. Dokunmanızla hareketlenen karakterler yollarından şaşmadan kendi renklerine boyuyor. Zamanlamayı öyle bir yapmanız gerekiyor ki hiçbir karakter birbirine dokunmamalı. Her karakterin çizdiği yolu iyi görmeli, zamanlamayı çok iyi tutturmalısınız. Tüm karakterler çarpmadan tüm yolu boyadıklarında bölüm bitiyor. Platformdaki altınları toplamak zorunda değilsiniz.