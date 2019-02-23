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Pepi Super Stores 1.0.62 (ios)
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  5. Pepi Super Stores - İOS İçin Rol Oyunudur

Pepi Super Stores

1.0.62
ios
Pepi Super Stores
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Gerçek bir oyun dünyası ile karşılacağız.

Pepi Play imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda rol oyunu olarak yayınlanan Pepi Super Stores tamamen ücretsiz olarak oynanıyor.

Rengarenk içerikler ile oyunculara keyifli vakit geçirtecek olan Pepi Super Stores adlı mobil rol oyununda bir insanın günlük yaşamına dair herşeyi bulabileceğiz. Geliştirilmiş karakterlerin yer aldığı yapımda spor yapabilecek, mağazaları gezebilecek, karakterimiz için kıyafet deneyebilecek ve güzellik salonunda bakımlı bir insana dönüştürebileceğiz.

Eğlenceli yapısı ile kısa sürede 5 milyondan fazla oyuncuya ulaşan yapım, zengin içeriği ile mobil oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı. Animasyonlar ile desteklenen yapım iki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulmuştu. Eğlence ve tempolu bir yapıda oynanan Pepi Super Stores ile dilediğimiz gibi oyun içerisinde hareket edebileceğiz.

Dileyen oyuncular oyunu hemen akıllı telefonlarına indirebilir ve tadını çıkarmaya başlayabilirler.

İyi oyunlar dileriz.

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