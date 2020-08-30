Harika bir simülasyon oyunu
Perfect Expert 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.
Zorlu bölümleri tamamlayarak ilerleyebileceğiniz bir oyun olan Perfect Expert 3D oyununda kusurları kapatıyorsunuz. Elektronik aletlerdeki sorunları bulup çözmeye çalıştığınız oyunda eşsiz bir deneyim yer almakta. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olan Perfect Expert 3D oyununda problemleri çözüyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm Perfect Expert 3D oyununda becerilerinizi de deneyebiliyorsunuz.
Bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda giderek zorlaşan bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.
Perfect Expert 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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