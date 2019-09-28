Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Picture Book Escape Game, yüzlerce resmin yer aldığı macera dolu bir platformda ilerleyerek çıkış yolunu bulmak için mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, dikkatinizi çeken resimlere veya objelere tıklayarak ipucu toplamak ve çıkış yolunun izini sürmektir. Resimlerle donatılmış bir kitabın içinde yolculuk yaparak çeşitli bulmacalar çözerek yolunuza devam etmeli ve öğeleri doğru yere kaydırarak hedefe ulaşmalısınız. İpuçlarından yola çıkarak çıkış yolunu bulabilir ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde yüzlerce resim ve ipucu yer almaktadır. Doğru resimlere dokunarak ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilir ve çıkışa ulaşarak puan toplayabilirsiniz.

Klasik oyunlar arasında bulunan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Picture Book Escape Game, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden benzersiz bir oyun olarak öne çıkıyor.