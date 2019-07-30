Mobil platformda birbirinden kaliteli oyunları olan App Holdings şu sıralar Plumber 3 ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve geniş bir kitle tarafından oynanmaya devam edilen Plumber 3 günümüzde Android, İOS ve Windowsphone olmak üzere üç farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

Birbirinden zorlu bulmacaların yer aldığı yapımda basitten zora doğru bir ilerleyiş yer alacak. Yani oyuncular bir sonraki bulmacalarda daha zorlu yapılar ile karşılaşacaklar.

Rengarenk bir yapının yer aldığı başarılı bulmaca oyununda yek bir parmak hareketimiz ile boruların gidişatını değiştirecek, su akışının olmasını sağlamaya çalışacağız. Oyun üç farklı platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.