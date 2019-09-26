500 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden Plumber Land mobil bulmaca oyunları arasında oldukça popüler bir noktada yer alıyor.

Farklı oyun modlarının yer aldığı yapımda oyuncular saatler boyunca bulmacalar çözecek ve eğlenceli anlar yaşayacaklar. Android ve iOS platformunda 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Plumber Land’de amacımız farklı renklerdeki su borularını doğru bir şekilde eşleştirerek suyun akmasını sağlamak olacak.

Rengarenk içeriklere ek olarak basit grafiklere sahip olan yapım ülkemiz oyuncuları tarafından da oynanıyor.

Eğlenceli yapısı ile dünyanın dört bir yanında oynanmaya devam eden Plumber Land Google Play üzerinde 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

Dileyen oyuncular Plumber Land’ı hemen indirebilir ve ücretsiz olarak oynamaya başlayabilirler.