Pocket Cowboys, kanunların olmadığı vahşi batıda geçen gerçek zamanlı, sınıf tabanlı strateji oyunu. Vahşi batının en azılısı olmak için mücadele verdiğiniz oyunda toprağa gömdüğünüz her düşman için ödül geliyor, gittikçe başınıza koyulan ödül artıyor. Öldürdükçe düşmanlarınızın arttığı harika bir vahşi batı oyunu. iOS platformunda da indirmesi ücretsiz!

Animasyonlarla güçlendirilmiş capcanlı yüksek kalitede hatta konsol kalitesinde grafikler sunan bir online vahşi batı oyunu Pocket Cowboys. Kovboy, haydut, kızılderili, keşiş, keskin nişancı ve daha nice farklı karakter arasından seçiminizi yapıp korkusuzca düşmanlarınızın karşınıza çıkıyorsunuz. Oyunda aksiyon sınırlarla çizilmiş belli bir alanda dönüyor. Karakterlerin hareket edebildiği alan sınırlı olsa da oyun çok keyifli. Diğer sıra tabanlı oyunlardan farklı olarak düşmanınızın nasıl davranacağını kestiremiyorsunuz. Herkes aynı anda farklı şekilde hareket ediyor. Hareket etme, ateş etme, yenileme, üç farklı aksiyon mevcut. Siz düşmanınıza daha da yaklaşmayı seçerken düşmanınız sizi haklayabiliyor. Seçiminizi dikkatlice yapmalısınız. 4 oyuncunun katıldığı mücadeleler 3 dakika sürüyor. Dilerseniz teke tek savaşabiliyorsunuz. Ayrıca haftalık düzenlenen etkinlikler var. Oynadıkça ödüller kazanıyor, yeni öğelerin kilidini açıyorsunuz.