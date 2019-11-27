Burada yeni bir mini dünyaya sahip olacaksınız, gelin ve zanaatkar eğlencesinin tadını çıkarın. Oturma odalarında enfes ürünler. Her parçayı toplayın, montajın ustası sizsiniz!

Pocket World 3D eğlenceli ve rahatlatıcı bir bulmaca oyunudur. Tüm modeller dünyanın ünlü binalarına dayanmaktadır. Farklı konseptteki bulmacaları birleştirirken yapıların ahengini yakalayın.