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Pocket World 3D 1.3.2 (ios)
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  5. Pocket World 3D - iOS İçin Bulmaca Oyunu

Pocket World 3D

1.3.2
ios
Pocket World 3D
ÜCRETSİZ
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Birbirinden farklı yapıları bulmacada birleştirin.

Pocket World 3D Ekran Görüntüleri - 1
Pocket World 3D Ekran Görüntüleri - 2
Pocket World 3D Ekran Görüntüleri - 3
Pocket World 3D Ekran Görüntüleri - 4
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Burada yeni bir mini dünyaya sahip olacaksınız, gelin ve zanaatkar eğlencesinin tadını çıkarın. Oturma odalarında enfes ürünler. Her parçayı toplayın, montajın ustası sizsiniz!

Pocket World 3D eğlenceli ve rahatlatıcı bir bulmaca oyunudur. Tüm modeller dünyanın ünlü binalarına dayanmaktadır. Farklı konseptteki bulmacaları birleştirirken yapıların ahengini yakalayın.

  • Beyninizi eğiten yeni bir puzzle oyunu, hayal gücünüzü açın
  • Burada yüzlerce ünlü senaryo akıllı telefonla dünyayı dolaşmaya götürüyor
  • Modelinizi yönetirken klasik müzik dinlemenin keyfini çıkarın