Popcorn Burst, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda bağımlılık yapıcı etki yer alıyor. Zorlu bölümleri geçmek için mücadele etmeniz gereken oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Basit bir oynanışa da sahip olan oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda harika bir atmosfer yer alıyor. Oyunda mısır patlatarak ilerliyorsunuz. Yüzlerce zorlu bölüme sahip olan oyunda renkli görseller yer almakta.

Popcorn Burst oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.