Popcorn Zombies, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir arcade oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda patlamış mısırları ve zombileri kontrol etmeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Popcorn Zombies, zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken bir oyundur. Reflekslerinizi kontrol ederek yüksek puanlara ulaşabileceğiniz oyunda bardağı doldurmak için mücadele ediyorsunuz. Yüksek skorlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Harika bir deneyim yaşayabileceğiniz oyun, çocukların da beğenerek oynayabileceği bir oyun diyebilirim. Eğer zevkli ve sürükleyici bir oyun arayışınız varsa Popcorn Zombies tam size göre diyebilirim. Renkli görsellerin ve efektlerin yer aldığı Popcorn Zombies oyununu sakın kaçırmayın.

Popcorn Zombies oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.