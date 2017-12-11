Portal Knights, fantastik dünyanın kapılarını açan üç boyutlu sandbox - aksiyon rpg oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. iPhone ve iPad’de rahat, keyifli oynanış sunan yapımda, dünyayı etkisi altına almaya çalışan karanlık güçlerle savaşıyoruz. Yarıkla parçalarına ayrılmış, düzinelerce adadan oluşan dünya barışı geri getirecek tek kişiyiz.

Rastgele oluşturulmuş 3D sandbox dünyalar arasında yolculuk ettiğimiz aksiyon rpg oyununda savaşçı, korucu ve büyücü sınıfından karakterleri yönetiyoruz. Oyunun başlangıcında neden böyle bir dünyada bulunduğumuzu anlatan bir hikaye bölümü karşımıza çıkıyor. Karakter daha doğrusu karakter sınıfı seçimimizi yapıp ardından karakterimizi oluşturuyoruz. Oyuna geçtiğimizde doğrudan aksiyona girmiyor, öncelikle çevreyi tanıyor, hareketleri ve obje kullanımını öğreniyoruz. Bu noktada oyunun Türkçe dil desteği sunduğunu belirtmem gerek. Bu tarz oyunlarda bolca oyun içi diyalog yer aldığından ve bir hikaye üzerine kurulu olduğundan dil desteği önem arz ediyor.

Çapraz platformlu çok oyunculu oynama desteğiyle gelen Portal Knights, içerisinde saatler harcadığınız adanın büyüklüğünü cihazın bellek miktarına göre ayarlıyor. 2GB ve daha fazla belleğe sahip cihazlarda daha büyük adalar yer alıyor.