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Portal Quest 1.6 (ios)
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  5. Portal Quest - iOS için Rol Oyunu

Portal Quest

1.6
ios
Portal Quest
ÜCRETSİZ
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kullanıcı
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Yağız Sarman
Yağız Sarman

Portal Quest, Android tabanlı tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen heyecan dolu bir rol yapma oyunudur.

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Portal Quest mobil oyunu, geniş karakter yelpazesinden en uygun olan ekibi kurarak savaşlara katılacağınız eğlenceli bir rol yapma oyunudur.

Portal Quest mobil oyununda yozlaşmış güçlerin oluşturduğu ekiplere karşı bir savaşa girişeceksiniz. Dere’yi ele geçiren karanlık güçlerden kutsal mekanı geri almaya çalışacaksınız. Bu yolda tek çare sizin kurduğunuz savaş ekibidir.

Beşe karşı beş savaşçıyla oynanan Portal Quest mobil oyununda temel püf noktası en doğru beş kişiyi bir araya getirerek bir takım oluşturmak olacak. 25’ten fazla karakterin bulunduğu oyunda savaşları geçtikçe yeni karakterlere erişim sağlayabileceksiniz. Bu geniş karakter havuzundan en doğru olanları seçip beş kişilik ekibi oluşturmalısınız. Zira her karakterin farklı özellikleri bulunuyor. Oynamaktan büyük keyif alacağınız Portal Quest mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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