iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Portal Quest mobil oyunu, geniş karakter yelpazesinden en uygun olan ekibi kurarak savaşlara katılacağınız eğlenceli bir rol yapma oyunudur.

Portal Quest mobil oyununda yozlaşmış güçlerin oluşturduğu ekiplere karşı bir savaşa girişeceksiniz. Dere’yi ele geçiren karanlık güçlerden kutsal mekanı geri almaya çalışacaksınız. Bu yolda tek çare sizin kurduğunuz savaş ekibidir.