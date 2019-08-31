Tüm teknolojik hatırlatıcılara rağmen günlük hayatımız içerisinde de sıklıkla kullandığımız Post-it notları artık dijital ortamda da yardımcınız olacak. Post-it bugün resmi yaratıcıları tarafından dijital ortamda büyük kolaylık sağlayacak uygulamasını aldı.

3M tarafından iOS için ücretsiz çıkarılmış olan Post-it uygulaması, cihazınızın kamerasıyla tek seferde 50 kareye kadar görüntü yakalıyor ve bu kareleri kategorilere bölerek dilerseniz kendi hatırlatmalarınız olarak, dilerseniz de iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Basitçe Post-it Plus'a notlarınızı çekin, kategorize edin ve herkesle paylaşın da diyebiliriz.

Post-it Plus'ın kullanımı oldukça kolay, öncelikle günlük hayatınızda post-it'lerle aldığınız notların resmini çekiyorsunuz. Yakalanan kareler arasında oynama yapabilir, notun boyutunu ayarlayabilir ve hepsini ekranda göreceğiniz boşluklar boyunca organize edebilirsiniz. Sonrasında kendi oluşturduğunuz notlar tablosunu istediklerinizle paylaşabilirsiniz. Kaydedilen karelerin her birini ayrı birer not olarak da saklayabiliyor, tablolar arası geçişler yaparak kategorilere ayırabiliyorsunuz. Tek seferde tek bir konuyla ilgili birden fazla notu bir arada tutmak için Post-it ideal bir seçim olacak.

Post-it'in en güzel özelliklerinden biri de oluşturulan tablonun diğer programlara da aktarılabilmesi. Örneğin oluşturduğunuz not tablonuzu PowerPoint, Excel, Dropbox ve daha birçok programa aktarabilir, o ortamlarda da görüntüleyebilirsiniz.

Hatırlatmalarınızı ve planlarınızı kolayca organize etmek, her an yanınızda taşımak ve tabii ki en kolay şekilde paylaşmak istiyorsanız Post-it sizlere çok yardımcı olacak.