Gündemdeki son dakika gelişmelerini Posta Gazetesi uygulamasından öğrenebilirsiniz.
Güncel haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız, Posta Gazetesi uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Gündeme dair son dakika gelişmelerini sizlere sunan Posta Gazetesi uygulamasında spor, ekonomi, siyaset, magazin, teknoloji, gündem, dünya ve daha birçok kategoride sunulan yüzlerce haber sizleri bekliyor. Astroloji, burç yorumları gibi kategorilerde de pek çok içerik sunan Posta Gazetesi uygulamasında takip ettiğiniz köşe yazarlarının güncel yazılarını da okuyabiliyorsunuz.
Sayfalar arasında kolayca geçiş yapabileceğiniz Posta Gazetesi uygulaması, araç kullanırken ya da hareket halindeyken büyük kolaylık sağlayan sesli haber özelliğini de sizlere sunuyor. Haber sayfalarında yazı boyutunu ayarlayabilmenize de olanak tanıyan Posta Gazetesi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.
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