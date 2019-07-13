Pottery, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkan oyunda reflekslerinizi kullanıyor ve zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Zorlu bölümleri tamamlamak için son derece dikkatli olmanız gereken oyunda aynı zamanda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı oyunlarıyla bizleri telefonların başına kitleyen VOODOO'nun en yeni oyunlarından bir tanesi olarak dikkatimizi çeken oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı şekilleri ortaya çıkarmaya çalıştığınız oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz Pottery oyununu kaçırmayın.

Pottery oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.