iOS işletim sistemli cihazlarınızda online dergi ve gazete okuma k istiyorsanız PressReader uygulamasını kullanabilirsiniz.

7000’i aşkın gazete ve dergi arşivini sizlere sunan PressReader uygulaması, 60’tan fazla dil seçeneğiyle birlikte kullanılabiliyor. Binlerce dergi ve gazete basıldığı anda güncellenen ve hiç beklemeden okumaya başlayabileceğiniz PressReader uygulamasında, 90 günlük yayın arşivini de inceleyebiliyorsunuz.

Tek bir yayın için ya da tüm yayınlara erişim için ücret ödedikten sonra dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz PressReader uygulamasında, favori gazete ve dergilerinizi kaydedebilir ve sonrasında daha kolay erişim sağlayabilirsiniz. Ülke, dil ve kategorilere göre arama yaparak yayınlanan tüm içerikleri bulabilmenize olanak tanıyan PressReader uygulamasında, çevrimdışı okuma ve sesli dinleme gibi özellikler de mevcut. Eğer siz de iPhone ve iPad cihazlarınızdan gazete ve dergileri takip etmek istiyorsanız, PressReader uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri