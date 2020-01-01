Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin karşısına çıkan ve ücretsiz olarak hizmet veren Princess Hair & Makeup Salon, birbirinden güzel modellere dilediğiniz kıyafetleri giydirerek yeni saç şekilleri uygulayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile özellikle kız çocukları için hazırlanan bu oyunda yapmanız gereken, farklı saç renklerine ve görünümlere sahip güzel modeller arasından dilediğinizi seçerek kendi tasarımlarınızı yansıtmak ve hayal gücünüzü kullanarak modelleri bambaşka bir görünüm kazandırmaktır.

Makyaj salonuna ve kuaföre giderek modelinizde istediğiniz değişiklikleri yapabilir ve defilelere katılabilirsiniz. Saç renginden kıyafete kadar her ayrıntıyla ilgilenebilir ve istediğiniz aksesuarları kullanabilirsiniz.

Oyunda kumral, sarışın, esmer ve daha onlarca farklı saç rengine sahip model yer almaktadır. Modellerin saçlarını farklı renklere boyayabilir ve makyaj yaparak kusursuz bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Klasik oyunlar arasında yer alan ve milyonlarca oyun sever tarafından tercih edilen Princess Hair & Makeup Salon ile sizde hayalinizdeki moda evini işletebilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.