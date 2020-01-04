Farklı tasarımlara ve güçlü motorlara sahip onlarca yarış otomobilini kullanma fırsatı yakalayacağınız ve hız rekorları kırarak rakiplerinizle kıyasıya yarışlar yapacağınız Pro Series Drag Racing, mobil platformda yarış oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak sunulan sürükleyici bir oyundur.

Çarpıcı 3 boyutlu grafikleri ve etkileyici yarış sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, birbirinden şık onlarca yarış arabası arasından dilediğinizi seçerek zorlu parkurlarda yarışarak rakiplerinizi geride bırakmak için mücadele etmek ve birinci olarak yeni araçların kilidini açmaktır.

Oyunu dilerseniz online platformda da oynayabilir ve dünyanın her yerinden güçlü oyuncularla karşılaşabilirsiniz. Yarışları kazandıkça puan toplayabilir ve araçlarınızı özelleştirerek yarışlarda daha başarılı olabilirsiniz.

Oyunda güçlü motorlara ve ilginç tasarımlara sahip onlarca yarış otomobili yer almaktadır. Ayrıca rampalardan, çeşitli engellerden ve zorlu dönemeçlerden oluşan birçok parkur bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Pro Series Drag Racing, kendi araçlarınızı tasarlayarak nefes kesen yarışlar yapabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.