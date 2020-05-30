Mobil platformda oyunculara hockey deneyimi sunacak olan Puppet Hockey: Pond Head, spor oyunları arasına katıldığı günden bu yana geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Android ve iOS platformunda yayınlandığı günden bu yana 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapımda oyuncular, gerçek zamanlı olarak teke tek hockey maçlarına katılacaklar.

Farklı özelliklere sahip olan oyun içerisinde oyuncular karakterlerini kişiselleştirebilecek, farklı görünümlere kavuşturarak gerçek zamanlı olarak maçlara katılabilecekler.

Farklı ülkelerin bayraklarının da yer aldığı yapım da oyuncular dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele ederek seviyelerini yükseltmeye çalışacaklar. Her oyuncu seviyesine uygun rakipler ile karşı karşıya gelecek.

İnternet bağlantısız oynanamayan başarılı yapım, günümüze kadar aldığı incelemeler ile de adından söz ettirdi. Yapım 4.4 inceleme puanı ile alanında ilk sıralarda yer alıyor.