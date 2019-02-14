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Raidfield 2 (ios)
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  5. Raidfield 2 - iPhone ve iPad İçin Online Savaş Oyunu

Raidfield 2

ios
Raidfield 2
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Birlikleriniz sizi bekliyor.

Raidfield 2, ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz online savaş oyunu. Düşük poligon (low poly) grafiklere sahip olmasıyla düşük boyutlu olan oyunda İkinci Dünya Savaşı döneminin tank ve uçaklarını kullanıyor, farklı sınıfta askerlerin yerine geçiyorsunuz. Askeri savaş oyunlarını seviyorsanız sıcak çatışmalara sokan bu oyunu indirip oynamalısınız. iOS platformunda da ücretsiz!

Türk yapımı mobil oyunların da oldukça kaliteli olduğunu gösteren örnek yapımlardan biri Raidfield 2. Oyunda tankları, uçakları ve taret araçlarını kontrol ediyor, 4 farklı sınıfta (saldırı, sağlıkçı, ağır, keskin nişancı) asker olarak savaşıyorsunuz. Savaş alanında puanları toplarsanız yıkıcı araçları kullanma şansına erişiyorsunuz. Tanklar, bombardıman silahlarıyla haritada yıkamayacağınız yer yok! Savaş sonunda verilen puanlarla da askerleriniz, tanklarınız, uçaklarınızı geliştiriyorsunuz. Unutmadan, savaş alanında üç bölgeyi ele geçirmenizi isteyen Fetih modunu kesinlikle oynayın.

 

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