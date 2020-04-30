Mobil yarış oyunları arasında yer alan ve günümüzde 50 binden fazla mobil yarış sever tarafından oynanan Rally Runner geçtiğimiz aylarda aldığı güncelleme ile yeni içeriklerine kavuştu.

Yayınlandıktan sonra düzenli olarak güncellemeler alarak oyuncularına yepyeni içerikler sunan ve sunmaya devam eden Rally Runner ünlü geliştirici Gigabit Games tarafından hayata geçirildi.

Oynaması ücretsiz yapısı ile 7’den 70’e her kesimden oyuncuya hitap eden başarılı oyun zengin bir içerik yapısına sahip. Bünyesinde farklı araç modellerinin yanı sıra 100’den fazla araba skinine de yer veren yapım araçları farklı görünümlere geçirmemize de olanak sağlıyor.

Zorlu ve bir o kadar da ödüllendirici bir içerik yapısına sahip olan yapım basit kontroller eşliğinde oyuncuların çabucak yarışlara adapte olabilmesini sağlıyor.

Henüz tam anlamıyla oyuncuları tatmin edemeyen Rally Runner kitlesini artırmaya devam ediyor.