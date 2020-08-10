Kırık arabaları onarın, yağları temizleyin, pistonları yenileyin, pili şarj edin ve yarışa hazırlanmak için gerekirse yeni bir tane takın.

Ayrıca oynadıkça yeni aletler ve olasılıklar keşfedeceksin. Kendi garajınızda para kazanın! Havalı arabaları geri yükle ve en iyi sonuç için onları ayarla.

Araç gövdesini yıkayın ve temizleyin, doğru rengi seçin ve arabayı boyayın.

Her araba 3 kategoride 50'den fazla parçadan oluşur: gövde, şasi ve motor. İsterseniz ayarlama yapabilir ve vücudun bir kısmını ve süspansiyon parçalarını spor, yarış ve diğer modifikasyonlarla değiştirebilirsiniz. Arabanı garaja çek ve gömleğinin kollarını topla.

Repair My Car! bağımlılık yaratan ücretsiz bir simülasyon oyunudur, bu garaj simülatörünü şimdi kurun.