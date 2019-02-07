Revolve8, SEGA’nın geliştirdiği gerçek zamanlı strateji oyunu. Karakterlerin yeteneklerini kartlarla açığa çıkarttığınız mobil strateji oyununda üç dakika gibi oldukça kısa bir sürede düşmanın kulelerini yıkmanız gerekiyor. Hızlı düşünmeye zorlayan, hikayenin geri planda olduğu kartlı online strateji - savaş oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

SEGA’nın iOS cihaz kullanıcılarına da ücretsiz sunduğu online strateji oyunu Revolve8’de kahramanlar, binalar, sihirler (büyüler) kısacası her şey kart formunda. Farklı türde kartları toplayarak destenizi hazırlıyor ve arenaya çıkıyorsunuz. Arenada karakterlerin kontrolü tamamen elinizde değil. Karakter ve yetenek kart seçiminizi yapıp arenaya sürüklüyor, savaşı seyrediyorsunuz. Savaştıkça karakterler gelişiyor, yeni yapı ve büyülerin kilidi açılıyor. Kartları birleştirerek güçlerini artırabiliyorsunuz. Oyundaki karakterler genellikle klasik hikayelerde gördüğümüz, isimleri hafızalarımızdan silinmeyen karakterler. Moda ve sosyal medyada gözü olan Kırmızı Başlıklı Kız, motosikletleri seven serbest pop yıldızı Cinderella, hazine için yapmacağı şey olmayan maceracı Sinbad, seçilebilir karakterlerden bazıları.

Masayoshi Kikuchi, Koji Igarashi, Ryota-H, Shunsuke Tsuchiya, Yasunori Mitsuda gibi ünlü isimlerin kadrosunda bulunduğu gerçek zamanlı strateji oyunu Revolve8’i kule savunma, kart savaş - strateji, PvP, online savaş, klan savaşlarını sevenlere tavsiye ederim.