Riddle Master, IQ seviyenizi test etmenize olanak sağlayabilecek eğlenceli ve zorlu bir bulmaca oyunudur.

iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bulmaca oyunu olarak ön plana çıkan Riddle Master oyununda iki şık arasından doğru yanıta ulaşmak için mücadeie ediyorsunuz. Oyunda iki şık arasından seçim yapıyor ve soruya en uygun doğru cevaba ulaşmaya çalışıyorsunuz. İpuçlarından yola çıkarak doğru yanıta ulaşmaya çalıştığınız oyunda beyin gücünüzü test edebiliorsunuz.

Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Riddle Master oyunu aynı zamanda Türk şirket Ruby Game Studio tarafından piyasaya sürülmüş durumda. Sorulan sorulara karşılık verilen iki şık arasından seçim yaparak ilerleyebileceğiniz bir oyun olan Riddle Master oyununda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz.

Riddle Master oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.