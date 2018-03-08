Yarış kategorisinde yer alan RMX Real Motocross'da iki farklı türde yarışabileceğiniz mod bulunuyor. Tek oyunculuda, yapımcı tarafından hazırlanan bot yarışçılarla yarışabilir ve farklı zorluktaki haritalarda kapışabilirsiniz. Çoklu oyunda ise, sizin seviyenizde olan rakip motorcularla çevrimiçi çarpışabilirsiniz.

Motorunuzu güçlendirmeye, onarmaya ve tasarımsal açıdan yenilemeye izin veren oyunda, yarışları birinci bitirmeli ve bonus skorları elde etmeniz gerekiyor. Çünkü bu sayede daha fazla gelir elde edebilir ve motorunuzu yepyeni bir hale getirebilirsiniz. Bunun dışında gitgide zorlaşmaya başlayan haritalarda en az hasarı alarak motorunuzu çok yıpratmamalısınz. Ayrıca motorsikletinizin motor gücünü, tekerleklerini, frenini ve daha birçok şeyi güçlendirebileceğiniz oyunda çevrimiçi kapışmak hem eğlenceli hem de bol kızışma barındırıyor.

Alıştırma parkurunda yeni hareketler deneyebilir ve motorcunuza bunları pratikleştirebilirsiniz. Bu sayede yarış sırasında alacağınız bonus puanlar ve geliriniz artacaktır.

RMX Real Motocross Özellikleri