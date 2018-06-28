Rocket Carz Racing iOS oyununda fütüristik görünüm kazandırılmış klasik arabalarla yarışlara giriyorsunuz. iPhone/iPad cihazınızda arcade yarış oyunlarına yer veriyorsanız indirmenizi öneririm. Grafikler konsol kalitesinde, kontrol sistemi hem telefon hem de tablette rahat oynanış sunacak kadar güzel, oynanış keyifli ve rakiplerine kıyasla çok daha az depolama alanı istiyor.

Gelecek temalı araba yarışı oyunları arasına yeni katılan Rocket Carz Racing, sadece tek oyunculu mod sunmasına karşın kendisine bağlıyor. Fütüristik görünümlü klasik retro otomobillerle tekli yarışlara giriyorsunuz. Tek yön, çift yön, süre bazlı ve serbest sürüş oynanabilir modlar arasında. Yarış kazandıkça gelen parayla arabanızı geliştirebiliyor, özelleştirebiliyor, yeni araba satın alabiliyorsunuz. Bu arada tekerleksiz arabanızın kontrolünü sağlamak için eğme ve dokunmatik tuşları kullanıyorsunuz.

Rocket Carz Racing Özellikleri: