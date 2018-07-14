Rocket Valley Tycoon, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli ve eğlenceli bir mobil oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Uzaya çıkmak için çalışmalar yaptığınız oyunda eğlenceli deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olan Rocket Valley Tycoon, kaynaklarınızı iyi şekilde yönetip uzaya çıkmak için çalışmalar yaptığınız bir oyundur. Uzaya çıkmak için roketler ürettiğiniz oyunda gereken tüm tesisleri baştan kuruyor ve yönetiyorsunuz. Hammadde akışını iyi bir şekilde organize ederek tesisler arası ulaşım sağlıyor ve hızlı bir şekilde roket üretmeye çalışıyorsunuz. Geniş bir kurguya sahip olan oyunda stratejik kararlar almalı ve uygulamalısınız. Bu tür oyunları seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Rocket Valley Tycoon, sizleri bekliyor. Karmaşık bir oynanışa sahip olan oyunda tesislerinizi de geliştirerek iş gücünü arttırabiliyor ve daha hızlı gelişim sağlayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Rocket Valley Tycoon oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.