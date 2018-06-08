Rollercoaster Dash, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bağımlılık yapıcı etkiye sahip bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Birbirinden zorlu seviyelere sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Rollercoaster Dash, engelleri aşarak puanlar kazandığınız ve arkadaşlarınızı geride bıraktığınız bir oyundur. Adrenalin seviyenizi yükseltebileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Rollercoaster Dash ile tek yapmanız gereken engelleri aşmak ve tren ile en uzak mesafeye ulaşmak. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda hızlı ve dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer ub tarz oyunları seviyorsanız Rollercoaster Dash mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Renkli grafikleriyle de dikkat çeken Rollercoaster Dash sizleri bekliyor.

Rollercoaster Dash oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.