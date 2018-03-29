Rolly Tube, Appsolute Games’in iOS platformuna özel çıkardığı kaykay oyunu. Ketchapp’ın oyunları gibi minimalist stilde basit görsellere sahip ancak çok eğlenceli. Tek parmakla oynamayı mümkün kılan yenilikçi kontrol sistemiyle geliyor.

Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan kaykay oyununda türlü engellerle (kaktüs, kayalık, kutu, kütük vs.) dolu bir tünelin içerisinde görevleri tamamlayarak ilerliyorsunuz. Çeşitli öğeleri toplamaya yönelik kolay gibi gözüken ancak zorlu görevleri tamamlarsanız yeni yerlerin kilidi açılıyor. Yıldızları toplayarak da yeni karakterleri oyuna dahil ediyorsunuz.

Rolly Tube Özellikleri: