Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Roly Poly Monsters, farklı fırlatma mekanizmaları tasarlayabileceğiniz ve canavarları öldürerek puan toplayacağınız eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve sese efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, gülle fırlatmada işe yarayan çeşitli düzenekler icat etmek ve karşınızdaki canavarları farklı şekillerde öldürerek seviye atlamaktır. Demir testere, dikenli top, balta, dönen silindir ve daha birçok farklı malzemeden yararlanarak yaratıkları etkisiz hale getirebilirsiniz. Canavarları parçalara ayırabilir ve zincirleme düzenekler kurarak hepsini bir anda öldürebilirsiniz. Kesici ve delici demir parçalarından yararlanabilir ve savunulması güç fırlatma düzenekleri tasarlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve zihin geliştirici özeliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde gülle fırlatmak için kullanabileceğiniz sayısız malzeme ve savaş aleti yer almaktadır. Kuru kafa, balkabağı ve daha birçok korkunç canavarı öldürerek puan toplayabilir ve yeni malzemeler satın alabilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde yer alan Roly Poly Monsters, ücretsiz oyunlar arasında bulunan kaliteli bir oyundur.