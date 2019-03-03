Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da oynayabileceğiniz Rookie Tank-Hero, 500 binden fazla kişi tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken eşsiz bir oyundur.

Tecrübesiz bir tank savaşçısı olarak başlayacağınız bu oyunda, seviye atladıkça ustalaşabilir ve düşmanlarınıza karşı daha güçlü olabilirsiniz. Onlarca farklı tank içinden dilediğinizi seçebilir ve size saldıran tanklara karşı mücadele verebilirsiniz. Tankınızda bulunan çeşitli bombalar ve füzeler yardımı ile düşman tanklarını yok edebilirsiniz.

Birbirinden zorlu 3 farklı savaş alanından istediğinizi seçebilir ve aksiyon dolu savaşlar yapabilirsiniz. Size verilen görevleri yerine getirerek savaş alanındaki tüm tankları imha etmeli ve sonraki bölümlere geçmelisiniz. Sürekli değişen ve zorlaşarak ilerleyen 150 farklı bölüm sayesinde sıkılmadan oynayabilirsiniz

Kaliteli görüntü grafikleri ve etkileyici savaş müzikleri ile dikkat çeken Rookie Tank-Hero, hiçbir ücret ödemeden indirebileceğiniz ve keyifle oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor. Sizlerde aksiyon doyacağınız bu oyun ile eşsiz bir deneyim yaşayabilir ve eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.