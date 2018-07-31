Hiç acımasız bir yaşam döngüsünde takılıp kalmış küçük bir çöp adam olduğunu düşündün mü? Hayır mı? Artık düşüneceksin. Çemberin çevresinde koşan ve engellerin üzerinden sıçrayan bir çöp adamı yönlendir. Bölümleri geçmek adına zorlu parkuru tamamlayabilecek misin?

Gayet kolay bir mekanızmaya ve oynanışa sahip olan Run Around'da yapman gereken tek şey aslında uslu bir çöp adam olmaktır. Bu oyunda yalnızca çemberin çevresinde koşup zıplayarak döngüyü tamamla. Bu sana kolay geliyor, değil mi? Tekrar düşün çöp adam. Ezilmemek için koşarken zıplamalarını mükemmel şekilde zamanlamalısın.

Başarılı animasyonlara ve farklı farklı bölümlere sahip olan oyunda çember döngüsünün etrafında koşup sıçrarken sürükleyici seslere, harika müzik ve elektrik renklerinin tadını çıkarmayı unutmayın. Çemberin tamamını ölmeden tamamla ve yeni başarım kilitlerini aç! Ölmeden önce ne kadar devam edebilirsin çöp adam?