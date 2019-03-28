Rush Rally 3, iOS özelinde değil, mobil platformdaki az sayıda konsol kalitesinde yarış oyunundan biri. Modelleme harikası ralli arabaları, gerçek pistleri aratmayan pistler, gece ve gündüz yarışı, gerçek zamanlı hasar sistemi, 60fps oynama desteğiyle mobildeki en iyi ralli yarış oyunu.

Mobildeki en gerçekçi ralli simülasyonu Rush Rally 3, iPhone/iPad’de yüksek kalitede grafikli ralli yarışı oyunu arayanlar için en iyi seçenek.

Gerçeğinden birebir uyarlanmış ralli arabalarından birini seçerek ister kariyer modunda uzun ve keyifli bir yolculuğa çıkıyor, ister tek oyunculu modda kendinizi sınıyor, ister arkadaşlarınıza meydan okuyor, isterseniz de Rally Cross’da dünyanın dört bir yanından yarışçılarla kapışıyorsunuz. Gece - gündüz, yağmur - kar demeden karlı, çamurlu, çakıllı, asfalt pistlerde yarışıyorsunuz. Aracınız çarptığınız anda deformasyona uğruyor, hasar alıyor. Garajda arabanızın görünümünü tamamen değiştirebiliyor, ayar çekebiliyor, yeni parçalar satın alabiliyorsunuz. Unutmadan, oyunun kontrol sistemi tamamen özelleştirilebilir yapıda. Kontrolleri dilediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz. MFi kontrolcü desteği de bulunuyor.