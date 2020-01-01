Online platformda dünyanın her yerinden güçlü rakiplere karşı mücadele edeceğiniz ve nefes kesen yarışlara katılarak birinci olmak için ter dökeceğiniz Russian Rider Online, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve göz kamaştıran araç tasarımlarıyla oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı model ve özelliklere sahip onlarca araç arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinizle kıyasıya bir rekabetin içerisine girmek ve birinci olarak yeni arabaların kilidini açmaktır. Oyunu çevrimiçi oynayarak zorlu oyuncularla karşılaşabilir ve yarışlardaki görevleri tamamlayarak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

Oyunda klasik, drift, bomba, polis, futbol, katliam ve daha birçok ilginç yarış modu yer almaktadır. Ayrıca farklı tasarımlara sahip onlarca yarış arabası bulunmaktadır. Aracınızı seçerek çeşitli engellerle donatılmış dev arenalarda yarışa başlayabilir ve hız rekorları kırabilirsiniz.

Mobil platformda yarış oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Russian Rider Online, 5 milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen kaliteli bir yapımdır.