Sayonara Wild Hearts, motosiklet sürmek, kaykay yapmak, savaşmak, lazer atmak, kılıç kullanmak ve 200 milde kalpleri kırmakla ilgili rüya gibi bir arcade oyunudur.

Genç bir kadının kalbi kırıldıkça evrenin dengesi bozulur. Elmaslı bir kelebek rüyasında belirir ve onu kendisinde bulduğu gökyüzündeki bir otoyolda yönlendirir: The Fool adındaki maskeli motorcu.

Küçük Ölçekli'nin ve onun yıldız çarpı müttefikleri: Dans Şeytanları, Uluyan Aylar, Stereo Aşıklar ve Hermit 64'ün kalbine gizlenmiş, yazılı bir pop müziği ile yolculuk yapın, puanları kovalayın ve evrenin uyumunu bulmak için yola çıkın.

Hadi Pop!