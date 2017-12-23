Scode uygulaması iOS cihazlarınızda oyun oynayarak kodlama öğrenmenizi kolaylaştırıyor.

Kodlama öğrenmek isteyenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Scode uygulaması, kodlama için algoritma yeteneklerinizi geliştirmeyi amaçlıyor. Çeşitli hikayeler üzerine kurulmuş oyunları oynayarak çeşitli problemleri çözmeye çalışacağınız uygulamada, eğlenerek kodlama öğrenmeniz mümkün. Savaş, spor ve bilim gibi kategoriler bulunan Scode uygulamasında, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan kodlama öğrenebiliyorsunuz.

Kendi uygulamalarınızı geliştirmek için başlangıç adımını atabileceğiniz Scode uygulamasında, temel kodları çalıştırarak adım adım bu işin temellerini çözmeye başlayabilirsiniz. Reklamsız ve ücretsiz olarak sunulan Scode uygulamasının yediden yetmişe herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. Siz de kodlama öğrenmeye başlamak istiyorsanız, Scode uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: