Siege of Osaka'nın 4. Yıldönümünde kullanıcılarla buluşturulan Sengoku Samurai, Japon savaşlarını, binalarını ve asker çeşitlerini gerçekten başarılı bir şekilde aktarabiliyor. Ayrıca oyunda yer alan dublörler dikkat çekmeyi başarırken, gerçek zamanlı düşmanlarla savaşıyor olmanız da oyuna heyecan katıyor.

Kategorisine göre tatmin edici seviyede grafik kalitesine sahip olan Sengoku Samurai, Japon tarihinin ünlü samuraylarını tekrardan yaşatıyor. Bu sebepten dolayı da, Uzak doğu meraklılarının ilgisini çekecek bir oyun haline geliyor. Ses ve efekt anlamında ise Japon kültürünü ortaya çıkaran yapım, savaş taktikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Ayrıca Sengoku Samurai’de arkadaşlarınızla beraber takımlar kurabilir ve düşmanlarınıza karşı müttefik olabilirsiniz. Bu şekilde düşmanlarınızı alt etmeniz çok daha kolay hale gelecek ve ordunuzu büyütmek çok daha kolay olacaktır. Hatta ordunuzu yeterli büyüklüğe getirebilirseniz CORSS-SERVER savaşlarına da katılabilirsiniz.



