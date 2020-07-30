Shoot n Loot tek parmakla oynanabilir olarak geliştirilmiş ve hızlı savaş sahnelerine sahip bir aksiyon oyunudur. Shoot n Loot'ta aralıksız korsan eylemi sizi bekliyor.

Silahlanmış bir kahramanın rolünü oynayacaksın. Karakteriniz tüm engellerin üstesinden gelecek, sonsuz mermi dalgalarından kurtulacak ve düşmanları yok etmek için reaksiyon hızınıza ve yeteneğinize ihtiyaç duyacak. Daha fazla ödül almak ve tehlikeli yaratıklarla dolu büyülü dünyalarda daha da ileri gitmek için stratejinizi kullanın ve savaş becerilerinizi geliştirin.

Farklı beceri ve karakterlere sahip, dünyanın en iyi büyücüleri ve nişancıları arasında becerilerinize ve stilinize uyan kahramanı seçin. Tüm dünyaları keşfedin ve gerçek bir kahraman olduğunuzu kanıtlayın. Hedef arama füzeleri, mayınlar ve kalkanlar gibi geliştirmeler bularak güçleneceksiniz.

Zafere giden yolda en sıra dışı düşmanlarla karşılaşacaksınız. Bu güçlü yaratıklarla yüzleşmeye ve krallığını kurtarmaya hazır ol.