Shoot!, Voodoo’nun olmasıyla iOS platformunda öne çıkan masa hokeyi benzeri beceri oyunu. Numaralı pakları sokmak için uğraş verdiğiniz oyunda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Boş zamanlarda, kafa dağıtmak için veya yolculukta oynamak için ideal bir mobil oyun. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve internet bağlantısı gerektirmiyor.

Kısa sürede milyonlarca indirmeye ulaşan basit oyunların geliştiricisi Voodoo’nun yeni oyunu masa buz hokeyine (pak oyunu, disk maçı ne derseniz) oldukça benziyor. Farklı olarak tek başınıza oynuyor, tek bir kaleye odaklanıyorsunuz. Amacınız; tüm diskleri (pakları) kaleye sokmak. Disklerin üzerlerindeki numaralar kaç atışta sokabileceğinizi gösteriyor. Disklere çarptırırsanız devam edebiliyorsunuz lakin çarptığınız diskin değeri artıyor. Bu da atış hakkınızın gitmesi demek. Toplam 5 atış hakkınız var. Dolayısıyla stratejik düşünmelisiniz.